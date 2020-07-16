Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2020)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,10% - до 1,9389 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,10% - до 1,9389 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9389 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.1887 1 Аргентинское песо 0.0238 1 Белорусский рубль 0.7085 1 Бразильский реал 0.3165 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1021 100 Вон Республики Корея 0.1409 1 Чешская крона 0.0727 100 Чилийских песо 0.2156 1 Китайский юань 0.2430 1 Датская крона 0.2604 1 Грузинский лари 0.5541 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0226 1 Британский фунт стерлингов 2.1349 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1870 1 Швейцарский франк 1.7983 1 Израильский шекель 0.4956 1 Канадский доллар 1.2590 1 Кувейтский динар 5.5303 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0218 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.3982 1 Мексиканское песо 0.0759 1 Молдавский лей 0.0996 1 Египетский фунт 0.1065 1 Норвежская крона 0.1825 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4316 1 Сингапурский доллар 1.2220 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3636 1 Турецкая лира 0.2479 1 Тайваньский доллар 0.0577 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0625 100 Японских йен 1.5905 1 Новозеландский доллар 1.1159 Золото (1 унция) 3078.5640 Серебро (1 унция) 32.8718 Платина (1 унция) 1414.9610 Палладий (1 унция) 3357.6360 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.07.2020)