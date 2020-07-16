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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2020) По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,10% - до 1,9389 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.
Финансы
16 июля 2020 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,10% - до 1,9389 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9389

1 Российский рубль

0.0240

1 Австралийский доллар

1.1887

1 Аргентинское песо

0.0238

1 Белорусский рубль

0.7085

1 Бразильский реал

0.3165

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1021

100 Вон Республики Корея

0.1409

1 Чешская крона

0.0727

100 Чилийских песо

0.2156

1 Китайский юань

0.2430

1 Датская крона

0.2604

1 Грузинский лари

0.5541

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0226

1 Британский фунт стерлингов

2.1349

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1870

1 Швейцарский франк

1.7983

1 Израильский шекель

0.4956

1 Канадский доллар

1.2590

1 Кувейтский динар

5.5303

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0218

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.3982

1 Мексиканское песо

0.0759

1 Молдавский лей

0.0996

1 Египетский фунт

0.1065

1 Норвежская крона

0.1825

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4316

1 Сингапурский доллар

1.2220

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3636

1 Турецкая лира

0.2479

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0625

100 Японских йен

1.5905

1 Новозеландский доллар

1.1159

Золото (1 унция)

3078.5640

Серебро (1 унция)

32.8718

Платина (1 унция)

1414.9610

Палладий (1 унция)

3357.6360
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.07.2020)

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