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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,13%
Финансы
16 апреля 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 2,0331 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0331

1 Российский рубль

0,0222

1 Австралийский доллар

1,3149

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6522

1 Бразильский реал

0,3027

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1197

100 Вон Республики Корея

0,1521

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2427

1 Китайский юань

0,2603

1 Датская крона

0,2734

1 Грузинский лари

0,4956

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3391

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2010

1 Швейцарский франк

1,8427

1 Израильский шекель

0,5182

1 Канадский доллар

1,3557

1 Кувейтский динар

5,6377

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4119

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2025

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4466

1 Сингапурский доллар

1,2730

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4286

1 Турецкая лира

0,2117

1 Тайваньский доллар

0,0600

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,5621

1 Новозеландский доллар

1,2176

Золото (1 унция)

2999,1825

Серебро (1 унция)

43,9293

Платина (1 унция)

2041,8870

Палладий (1 унция)

4658,6035
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Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (16.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.04.2021)

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