Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2021)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,13%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 2,0331 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0222 маната.