Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,13% - до 2,0331 маната, курс рубля упал на 0,45% - до 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0331
|
1 Российский рубль
|
0,0222
|
1 Австралийский доллар
|
1,3149
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6522
|
1 Бразильский реал
|
0,3027
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1197
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1521
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2427
|
1 Китайский юань
|
0,2603
|
1 Датская крона
|
0,2734
|
1 Грузинский лари
|
0,4956
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3391
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2010
|
1 Швейцарский франк
|
1,8427
|
1 Израильский шекель
|
0,5182
|
1 Канадский доллар
|
1,3557
|
1 Кувейтский динар
|
5,6377
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4119
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0952
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2025
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4466
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2730
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4286
|
1 Турецкая лира
|
0,2117
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0600
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,5621
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2176
|
Золото (1 унция)
|
2999,1825
|
Серебро (1 унция)
|
43,9293
|
Платина (1 унция)
|
2041,8870
|
Палладий (1 унция)
|
4658,6035