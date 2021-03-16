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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,13% - до 2,0292 маната, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0233 маната
Финансы
16 марта 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,13% - до 2,0292 маната, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0292

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,3179

1 Аргентинское песо

0,0187

1 Белорусский рубль

0,6562

1 Бразильский реал

0,3026

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1144

100 Вон Республики Корея

0,1502

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2350

1 Китайский юань

0,2616

1 Датская крона

0,2729

1 Грузинский лари

0,5120

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0235

1 Британский фунт стерлингов

2,3583

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1996

1 Швейцарский франк

1,8352

1 Израильский шекель

0,5141

1 Канадский доллар

1,3623

1 Кувейтский динар

5,6273

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4134

1 Мексиканское песо

0,0823

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2010

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4421

1 Сингапурский доллар

1,2645

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4284

1 Турецкая лира

0,2256

1 Тайваньский доллар

0,0602

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0616

100 Японских йен

1,5577

1 Новозеландский доллар

1,2234

Золото (1 унция)

2947,5280

Серебро (1 унция)

44,5851

Платина (1 унция)

2070,2600

Палладий (1 унция)

4060,2290
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2021)

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