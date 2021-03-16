Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,13% - до 2,0292 маната, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0233 маната

https://static.report.az/photo/75910e12-4a2e-3323-9f3b-000dd17e84b3.jpg https://static.report.az/photo/75910e12-4a2e-3323-9f3b-000dd17e84b3.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,13% - до 2,0292 маната, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0292 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,3179 1 Аргентинское песо 0,0187 1 Белорусский рубль 0,6562 1 Бразильский реал 0,3026 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1144 100 Вон Республики Корея 0,1502 1 Чешская крона 0,0775 100 Чилийских песо 0,2350 1 Китайский юань 0,2616 1 Датская крона 0,2729 1 Грузинский лари 0,5120 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0235 1 Британский фунт стерлингов 2,3583 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1996 1 Швейцарский франк 1,8352 1 Израильский шекель 0,5141 1 Канадский доллар 1,3623 1 Кувейтский динар 5,6273 1 Казахстанский тенге 0,0041 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4134 1 Мексиканское песо 0,0823 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2010 100 Узбекских сум 0,0162 1 Польский злотый 0,4421 1 Сингапурский доллар 1,2645 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4284 1 Турецкая лира 0,2256 1 Тайваньский доллар 0,0602 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0616 100 Японских йен 1,5577 1 Новозеландский доллар 1,2234 Золото (1 унция) 2947,5280 Серебро (1 унция) 44,5851 Платина (1 унция) 2070,2600 Палладий (1 унция) 4060,2290 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.03.2021)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.03.2021)