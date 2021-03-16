Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,13% - до 2,0292 маната, курс рубля вырос на 0,43% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0292
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,3179
|
1 Аргентинское песо
|
0,0187
|
1 Белорусский рубль
|
0,6562
|
1 Бразильский реал
|
0,3026
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1144
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1502
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2350
|
1 Китайский юань
|
0,2616
|
1 Датская крона
|
0,2729
|
1 Грузинский лари
|
0,5120
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0235
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3583
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1996
|
1 Швейцарский франк
|
1,8352
|
1 Израильский шекель
|
0,5141
|
1 Канадский доллар
|
1,3623
|
1 Кувейтский динар
|
5,6273
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4134
|
1 Мексиканское песо
|
0,0823
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2010
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4421
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2645
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4284
|
1 Турецкая лира
|
0,2256
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0602
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0616
|
100 Японских йен
|
1,5577
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2234
|
Золото (1 унция)
|
2947,5280
|
Серебро (1 унция)
|
44,5851
|
Платина (1 унция)
|
2070,2600
|
Палладий (1 унция)
|
4060,2290