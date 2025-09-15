Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2025)

    Финансы
    • 15 сентября, 2025
    • 09:25
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% и составил 1,9949 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,7% - до 2,0391 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9949

    100 российских рублей

    2,0391

    1 австралийский доллар

    1,1330

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0186

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1225

    1 чешская крона

    0,0820

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2672

    1 грузинский лари

    0,6298

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,3065

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1823

    1 швейцарский франк

    2,1350

    1 израильский шекель

    0,5090

    1 канадский доллар

    1,2288

    1 кувейтский динар

    5,5695

    100 казахстанских тенге

    0,3142

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5106

    1 молдавский лей

    0,1030

    1 норвежская крона

    0,1726

    100 узбекских сомов

    0,0137

    100 пакистанских рупий

    0,6003

    1 польский злотый

    0,4688

    1 румынский лей

    0,3943

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3268

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3321

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1534

    1 Новозеландский доллар

    1,0138

    Золото

    6197,7240

    Серебро

    71,8984

    Платина

    2393,3790

    Палладий

    2053,0475
    ​Курсы валют ЦБА Доллар США
    Лента новостей