Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% и составил 1,9949 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,7% - до 2,0391 маната.