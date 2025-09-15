Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2025)
- 15 сентября, 2025
- 09:25
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% и составил 1,9949 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,7% - до 2,0391 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9949
|
100 российских рублей
|
2,0391
|
1 австралийский доллар
|
1,1330
|
1 белорусский рубль
|
0,5650
|
1 болгарский лев
|
1,0186
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1225
|
1 чешская крона
|
0,0820
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2672
|
1 грузинский лари
|
0,6298
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,3065
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1823
|
1 швейцарский франк
|
2,1350
|
1 израильский шекель
|
0,5090
|
1 канадский доллар
|
1,2288
|
1 кувейтский динар
|
5,5695
|
100 казахстанских тенге
|
0,3142
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5106
|
1 молдавский лей
|
0,1030
|
1 норвежская крона
|
0,1726
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,6003
|
1 польский злотый
|
0,4688
|
1 румынский лей
|
0,3943
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3268
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3321
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1534
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0138
|
Золото
|
6197,7240
|
Серебро
|
71,8984
|
Платина
|
2393,3790
|
Палладий
|
2053,0475