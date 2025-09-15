İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)

    Maliyyə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9949 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % artaraq 2,0391 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9949

    100 Rusiya rublu

    2,0391

    1 Avstraliya dolları

    1,1330

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0186

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1225

    1 Çexiya kronu

    0,0820

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2672

    1 Gürcü larisi

    0,6298

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3065

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1823

    1 İsveçrə frankı

    2,1350

    1 İsrail şekeli

    0,5090

    1 Kanada dolları

    1,2288

    1 Küveyt dinarı

    5,5695

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3142

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5106

    1 Moldova leyi

    0,1030

    1 Norveç kronu

    0,1726

    100 Özbək somu

    0,0137

    100 Pakistan rupisi

    0,6003

    1 Polşa zlotası

    0,4688

    1 Rumıniya leyi

    0,3943

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3268

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3321

    Türk lirəsi

    0,0411

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1534

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0138

    Qızıl

    6197,7240

    Gümüş

    71,8984

    Platin

    2393,3790

    Palladium

    2053,0475
