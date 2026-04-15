Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2026)

    Финансы
    • 15 апреля, 2026
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% до 2,0042 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5% до 2,2428 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0042

    100 российских рублей

    2,2428

    1 австралийский доллар

    1,2129

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1154

    1 чешская крона

    0,0823

    1 китайский юань

    0,2494

    1 датская крона

    0,2682

    1 грузинский лари

    0,6312

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0182

    1 британский фунт

    2,3066

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1850

    1 швейцарский франк

    2,1760

    1 израильский шекель

    0,5639

    1 канадский доллар

    1,2342

    1 кувейтский динар

    5,5026

    100 казахстанских тенге

    0,3572

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5511

    1 молдавский лей

    0,0992

    1 норвежская крона

    0,1801

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6069

    1 польский злотый

    0,4727

    1 румынский лей

    0,3937

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3373

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3372

    1 Турецкая лира

    0,0380

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0391

    100 Японских йен

    1,0693

    1 Новозеландский доллар

    1,0033

    Золото

    8204,9650

    Серебро

    135,7986

    Платина

    3605,8190

    Палладий

    2704,0625
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.04.2026)
    CBA currency exchange rates (15.04.2026)

