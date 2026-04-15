Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2026)
- 15 апреля, 2026
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% до 2,0042 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5% до 2,2428 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0042
|
100 российских рублей
|
2,2428
|
1 австралийский доллар
|
1,2129
|
1 белорусский рубль
|
0,5824
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1154
|
1 чешская крона
|
0,0823
|
1 китайский юань
|
0,2494
|
1 датская крона
|
0,2682
|
1 грузинский лари
|
0,6312
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0182
|
1 британский фунт
|
2,3066
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1850
|
1 швейцарский франк
|
2,1760
|
1 израильский шекель
|
0,5639
|
1 канадский доллар
|
1,2342
|
1 кувейтский динар
|
5,5026
|
100 казахстанских тенге
|
0,3572
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5511
|
1 молдавский лей
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
0,1801
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6069
|
1 польский злотый
|
0,4727
|
1 румынский лей
|
0,3937
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3373
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3372
|
1 Турецкая лира
|
0,0380
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0391
|
100 Японских йен
|
1,0693
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0033
|
Золото
|
8204,9650
|
Серебро
|
135,7986
|
Платина
|
3605,8190
|
Палладий
|
2704,0625