    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.04.2026)

    Maliyyə
    • 15 aprel, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0042 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,2428 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0042

    100 Rusiya rublu

    2,2428

    1 Avstraliya dolları

    1,2129

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1154

    1 Çexiya kronu

    0,0823

    1 Çin yuanı

    0,2494

    1 Danimarka kronu

    0,2682

    1 Gürcü larisi

    0,6312

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0182

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3066

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1850

    1 İsveçrə frankı

    2,1760

    1 İsrail şekeli

    0,5639

    1 Kanada dolları

    1,2342

    1 Küveyt dinarı

    5,5026

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3572

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5511

    1 Moldova leyi

    0,0992

    1 Norveç kronu

    0,1801

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6069

    1 Polşa zlotası

    0,4727

    1 Rumıniya leyi

    0,3937

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3373

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3372

    Türk lirəsi

    0,0380

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0391

    Yapon yeni

    1,0693

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0033

    Qızıl

    8204,9650

    Gümüş

    135,7986

    Platin

    3605,8190

    Palladium

    2704,0625
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2026)
    CBA currency exchange rates (15.04.2026)

