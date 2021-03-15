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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
15 марта 2021 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро уменьшился на 0,11% - до 2,0319 маната, курс рубля остался на уровне 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0319

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3176

1 Аргентинское песо

0,0187

1 Белорусский рубль

0,6561

1 Бразильский реал

0,3060

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1136

100 Вон Республики Корея

0,1497

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2356

1 Китайский юань

0,2614

1 Датская крона

0,2732

1 Грузинский лари

0,5122

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3677

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2005

1 Швейцарский франк

1,8296

1 Израильский шекель

0,5120

1 Канадский доллар

1,3629

1 Кувейтский динар

5,6180

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4130

1 Мексиканское песо

0,0819

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2016

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4437

1 Сингапурский доллар

1,2632

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4280

1 Турецкая лира

0,2246

1 Тайваньский доллар

0,0603

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5575

1 Новозеландский доллар

1,2243

Золото (1 унция)

2936,1720

Серебро (1 унция)

44,1943

Платина (1 унция)

2056,4475

Палладий (1 унция)

4005,4720
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.03.2021)

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