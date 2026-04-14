    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2026)

    Финансы
    • 14 апреля, 2026
    • 09:49
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 2,0004 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,1%, до 2,232 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0004

    100 российских рублей

    2,2320

    1 австралийский доллар

    1,2049

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1148

    1 чешская крона

    0,0821

    1 китайский юань

    0,2494

    1 датская крона

    0,2677

    1 грузинский лари

    0,6318

    1 гонконгский доллар

    0,2171

    1 индийская рупия

    0,0182

    1 британский фунт

    2,2983

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1851

    1 швейцарский франк

    2,1710

    1 израильский шекель

    0,5603

    1 канадский доллар

    1,2334

    1 кувейтский динар

    5,5041

    100 казахстанских тенге

    0,3572

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5509

    1 молдавский лей

    0,0987

    1 норвежская крона

    0,1801

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6083

    1 польский злотый

    0,4713

    1 румынский лей

    0,3931

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3355

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3275

    1 Турецкая лира

    0,0380

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0390

    100 Японских йен

    1,0690

    1 Новозеландский доллар

    0,9983

    Золото

    8115,8425

    Серебро

    131,1953

    Платина

    3542,2305

    Палладий

    2675,3750
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2026)
    CBA currency exchange rates (14.04.2026)

