Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2026)
- 14 aprel, 2026
- 09:39
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0004 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,1 % artaraq 2,2320 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0004
|
100 Rusiya rublu
|
2,2320
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2049
|
1 Belarus rublu
|
0,5759
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1148
|
1 Çexiya kronu
|
0,0821
|
1 Çin yuanı
|
0,2494
|
1 Danimarka kronu
|
0,2677
|
1 Gürcü larisi
|
0,6318
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2171
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0182
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2983
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1851
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1710
|
1 İsrail şekeli
|
0,5603
|
1 Kanada dolları
|
1,2334
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5041
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3572
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5509
|
1 Moldova leyi
|
0,0987
|
1 Norveç kronu
|
0,1801
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6083
|
1 Polşa zlotası
|
0,4713
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3931
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3355
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3275
|
Türk lirəsi
|
0,0380
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0390
|
Yapon yeni
|
1,0690
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9983
|
Qızıl
|
8115,8425
|
Gümüş
|
131,1953
|
Platin
|
3542,2305
|
Palladium
|
2675,3750