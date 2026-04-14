    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2026)

    • 14 aprel, 2026
    • 09:39
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0004 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,1 % artaraq 2,2320 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0004

    100 Rusiya rublu

    2,2320

    1 Avstraliya dolları

    1,2049

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1148

    1 Çexiya kronu

    0,0821

    1 Çin yuanı

    0,2494

    1 Danimarka kronu

    0,2677

    1 Gürcü larisi

    0,6318

    1 Honq Konq dolları

    0,2171

    1 Hindistan rupisi

    0,0182

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2983

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1851

    1 İsveçrə frankı

    2,1710

    1 İsrail şekeli

    0,5603

    1 Kanada dolları

    1,2334

    1 Küveyt dinarı

    5,5041

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3572

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5509

    1 Moldova leyi

    0,0987

    1 Norveç kronu

    0,1801

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6083

    1 Polşa zlotası

    0,4713

    1 Rumıniya leyi

    0,3931

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3355

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3275

    Türk lirəsi

    0,0380

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0390

    Yapon yeni

    1,0690

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9983

    Qızıl

    8115,8425

    Gümüş

    131,1953

    Platin

    3542,2305

    Palladium

    2675,3750
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2026)
    CBA currency exchange rates (14.04.2026)

