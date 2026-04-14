    CBA currency exchange rates (14.04.2026)

    Finance
    • 14 April, 2026
    • 10:02
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.7% to 2.0004 manats, and 100 Russian rubles increased by 1.1% to 2.2320 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0004

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2320

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2049

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5759

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1148

    100 KRW (South Korean won)

    0.0821

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2494

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2677

    1 DKK (Danish krone)

    0.6318

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2171

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0182

    1 INR (Indian rupee)

    2.2983

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1851

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1710

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5603

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2334

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5041

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3572

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4663

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5509

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0987

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1801

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6083

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4713

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3931

    1 RON (Romanian leu)

    0.0170

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3355

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4530

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3275

    1 SDR (IMF)

    0.0380

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0390

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0690

    100 JPY (Japanese yen)

    0.9983

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,115.8425

    Gold (1 ounce)

    131.1953

    Silver (1 ounce)

    3,542.2305

    Platinum (1 ounce)

    2,675.3750

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2026)

