    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2025)

    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9934 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,09%, до 2,0047 маната.

    Валюта

    Məzənnə

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9934

    100 российских рублей

    2,0047

    1 австралийский доллар

    1,1316

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0187

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1225

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2671

    1 грузинский лари

    0,6301

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,3046

    10 000 иранских риалов

    0,0297

    1 шведская крона

    0,1824

    1 швейцарский франк

    2,1337

    1 израильский шекель

    0,5116

    1 канадский доллар

    1,2281

    1 кувейтский динар

    5,5657

    100 казахстанских тенге

    0,3150

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5093

    1 молдавский лей

    0,1026

    1 норвежская крона

    0,1722

    100 узбекских сомов

    0,0137

    100 пакистанских рупий

    0,6004

    1 польский злотый

    0,4686

    1 румынский лей

    0,3930

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3259

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3280

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1525

    1 Новозеландский доллар

    1,0145

    Золото

    6213,6105

    Серебро

    71,5623

    Платина

    2379,0650

    Палладий

    2042,9750
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2025)

