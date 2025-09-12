Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2025)
- 12 сентября, 2025
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9934 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,09%, до 2,0047 маната.
|
Валюта
|
Məzənnə
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9934
|
100 российских рублей
|
2,0047
|
1 австралийский доллар
|
1,1316
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0187
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1225
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2671
|
1 грузинский лари
|
0,6301
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,3046
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1824
|
1 швейцарский франк
|
2,1337
|
1 израильский шекель
|
0,5116
|
1 канадский доллар
|
1,2281
|
1 кувейтский динар
|
5,5657
|
100 казахстанских тенге
|
0,3150
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5093
|
1 молдавский лей
|
0,1026
|
1 норвежская крона
|
0,1722
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,6004
|
1 польский злотый
|
0,4686
|
1 румынский лей
|
0,3930
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3259
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3280
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1525
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0145
|
Золото
|
6213,6105
|
Серебро
|
71,5623
|
Платина
|
2379,0650
|
Палладий
|
2042,9750