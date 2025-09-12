İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2025)

    Maliyyə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,0047 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9934

    100 Rusiya rublu

    2,0047

    1 Avstraliya dolları

    1,1316

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0187

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1225

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2671

    1 Gürcü larisi

    0,6301

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3046

    10 000 İran rialı

    0,0297

    1 İsveç kronu

    0,1824

    1 İsveçrə frankı

    2,1337

    1 İsrail şekeli

    0,5116

    1 Kanada dolları

    1,2281

    1 Küveyt dinarı

    5,5657

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3150

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5093

    1 Moldova leyi

    0,1026

    1 Norveç kronu

    0,1722

    100 Özbək somu

    0,0137

    100 Pakistan rupisi

    0,6004

    1 Polşa zlotası

    0,4686

    1 Rumıniya leyi

    0,3930

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3259

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3280

    Türk lirəsi

    0,0411

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1525

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0145

    Qızıl

    6213,6105

    Gümüş

    71,5623

    Platin

    2379,0650

    Palladium

    2042,9750
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2025)

    Son xəbərlər

    09:38

    Lənkəranda saxlanılan narkokuryerdən 13 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    09:34

    ING: 2025-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı orta hesabla 2,25 % artacaq

    Maliyyə
    09:30

    "Mançester Yunayted"in sabiq futbolçusu Meksika klubuna keçir

    Futbol
    09:14

    Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəddə zəlzələ olub

    Region
    09:13

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    09:13

    Bəzi yerlərə qar yağıb, dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:11

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)

    Maliyyə
    09:09

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara düşüb

    Energetika
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.09.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti