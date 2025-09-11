Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2025)
- 11 сентября, 2025
- 09:22
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, до 1,9888 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,3%, до 2,0028 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9888
|
100 российских рублей
|
2,0028
|
1 австралийский доллар
|
1,1237
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0172
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1223
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2664
|
1 грузинский лари
|
0,6316
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2995
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1818
|
1 швейцарский франк
|
2,1285
|
1 израильский шекель
|
0,5107
|
1 канадский доллар
|
1,2255
|
1 кувейтский динар
|
5,5643
|
100 казахстанских тенге
|
0,3158
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5059
|
1 молдавский лей
|
0,1025
|
1 норвежская крона
|
0,1712
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,6000
|
1 польский злотый
|
0,4667
|
1 румынский лей
|
0,3918
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3247
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3299
|
1 Турецкая лира
|
0,0412
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1531
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0094
|
Золото
|
6171,6290
|
Серебро
|
69,7769
|
Платина
|
2351,7715
|
Палладий
|
1997,8570