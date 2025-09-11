Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2025)

    Финансы
    • 11 сентября, 2025
    • 09:22
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1%, до 1,9888 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,3%, до 2,0028 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9888

    100 российских рублей

    2,0028

    1 австралийский доллар

    1,1237

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0172

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1223

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2664

    1 грузинский лари

    0,6316

    1 гонконгский доллар

    0,2182

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2995

    10 000 иранских риалов

    0,0297

    1 шведская крона

    0,1818

    1 швейцарский франк

    2,1285

    1 израильский шекель

    0,5107

    1 канадский доллар

    1,2255

    1 кувейтский динар

    5,5643

    100 казахстанских тенге

    0,3158

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5059

    1 молдавский лей

    0,1025

    1 норвежская крона

    0,1712

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6000

    1 польский злотый

    0,4667

    1 румынский лей

    0,3918

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3247

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3299

    1 Турецкая лира

    0,0412

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1531

    1 Новозеландский доллар

    1,0094

    Золото

    6171,6290

    Серебро

    69,7769

    Платина

    2351,7715

    Палладий

    1997,8570
