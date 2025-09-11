İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9888 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0028 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9888

    100 Rusiya rublu

    2,0028

    1 Avstraliya dolları

    1,1237

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0172

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1223

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2664

    1 Gürcü larisi

    0,6316

    1 Honq Konq dolları

    0,2182

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2995

    10 000 İran rialı

    0,0297

    1 İsveç kronu

    0,1818

    1 İsveçrə frankı

    2,1285

    1 İsrail şekeli

    0,5107

    1 Kanada dolları

    1,2255

    1 Küveyt dinarı

    5,5643

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3158

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5059

    1 Moldova leyi

    0,1025

    1 Norveç kronu

    0,1712

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6000

    1 Polşa zlotası

    0,4667

    1 Rumıniya leyi

    0,3918

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3247

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3299

    Türk lirəsi

    0,0412

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1531

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0094

    Qızıl

    6171,6290

    Gümüş

    69,7769

    Platin

    2351,7715

    Palladium

    1997,8570
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.09.2025)
    CBA currency exchange rates (11.09.2025)

    Son xəbərlər

    10:40

    Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edib

    Maliyyə
    10:37

    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    Digər ölkələr
    10:30

    Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"

    İnfrastruktur
    10:20
    Foto

    Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyib

    Xarici siyasət
    10:17

    I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:15

    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    Digər ölkələr
    10:11
    Foto
    Video

    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər
    10:11

    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti