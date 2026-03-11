Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финансы
    • 11 марта, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9777 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7%, до 2,1527 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9777

    100 российских рублей

    2,1527

    1 австралийский доллар

    1,2209

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1161

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2477

    1 датская крона

    0,2647

    1 грузинский лари

    0,6237

    1 гонконгский доллар

    0,2172

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,2873

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1859

    1 швейцарский франк

    2,1878

    1 израильский шекель

    0,5500

    1 канадский доллар

    1,2537

    1 кувейтский динар

    5,5383

    100 казахстанских тенге

    0,3483

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5151

    1 молдавский лей

    0,0992

    1 норвежская крона

    0,1768

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6080

    1 польский злотый

    0,4641

    1 румынский лей

    0,3886

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3378

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3239

    1 Турецкая лира

    0,0386

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0388

    100 Японских йен

    1,0752

    1 Новозеландский доллар

    1,0109

    Золото

    8847,4630

    Серебро

    150,0259

    Платина

    3754,8750

    Палладий

    2850,7810
