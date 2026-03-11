Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2026)
- 11 марта, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9777 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,7%, до 2,1527 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9777
|
100 российских рублей
|
2,1527
|
1 австралийский доллар
|
1,2209
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1161
|
1 чешская крона
|
0,0811
|
1 китайский юань
|
0,2477
|
1 датская крона
|
0,2647
|
1 грузинский лари
|
0,6237
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0185
|
1 британский фунт
|
2,2873
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1859
|
1 швейцарский франк
|
2,1878
|
1 израильский шекель
|
0,5500
|
1 канадский доллар
|
1,2537
|
1 кувейтский динар
|
5,5383
|
100 казахстанских тенге
|
0,3483
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5151
|
1 молдавский лей
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
0,1768
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6080
|
1 польский злотый
|
0,4641
|
1 румынский лей
|
0,3886
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3378
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3239
|
1 Турецкая лира
|
0,0386
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0388
|
100 Японских йен
|
1,0752
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0109
|
Золото
|
8847,4630
|
Серебро
|
150,0259
|
Платина
|
3754,8750
|
Палладий
|
2850,7810