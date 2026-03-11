Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.03.2026)
- 11 mart, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1527 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9777
100 Rusiya rublu
2,1527
1 Avstraliya dolları
1,2209
1 Belarus rublu
0,5961
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1161
1 Çexiya kronu
0,0811
1 Çin yuanı
0,2477
1 Danimarka kronu
0,2647
1 Gürcü larisi
0,6237
1 Honq Konq dolları
0,2172
1 Hindistan rupisi
0,0185
1 İngilis funt sterlinqi
2,2873
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1859
1 İsveçrə frankı
2,1878
1 İsrail şekeli
0,5500
1 Kanada dolları
1,2537
1 Küveyt dinarı
5,5383
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3483
1 Qətər rialı
0,4662
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5151
1 Moldova leyi
0,0992
1 Norveç kronu
0,1768
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6080
1 Polşa zlotası
0,4641
1 Rumıniya leyi
0,3886
1 Serbiya dinarı
0,0168
1 Sinqapur dolları
1,3378
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4530
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3239
Türk lirəsi
0,0386
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0388
Yapon yeni
1,0752
Yeni Zelandiya dolları
1,0109
Qızıl
8847,4630
Gümüş
150,0259
Platin
3754,8750
Palladium
2850,7810