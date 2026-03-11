İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.03.2026)

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1527 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9777

    100 Rusiya rublu

    2,1527

    1 Avstraliya dolları

    1,2209

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1161

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2477

    1 Danimarka kronu

    0,2647

    1 Gürcü larisi

    0,6237

    1 Honq Konq dolları

    0,2172

    1 Hindistan rupisi

    0,0185

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2873

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1859

    1 İsveçrə frankı

    2,1878

    1 İsrail şekeli

    0,5500

    1 Kanada dolları

    1,2537

    1 Küveyt dinarı

    5,5383

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3483

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5151

    1 Moldova leyi

    0,0992

    1 Norveç kronu

    0,1768

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6080

    1 Polşa zlotası

    0,4641

    1 Rumıniya leyi

    0,3886

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3378

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3239

    Türk lirəsi

    0,0386

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0388

    Yapon yeni

    1,0752

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0109

    Qızıl

    8847,4630

    Gümüş

    150,0259

    Platin

    3754,8750

    Palladium

    2850,7810
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.03.2026)

