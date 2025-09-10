ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2025)

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% до 1,9916 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,3%, до 2,0295 маната. 

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9916

    1 Российский рубль

    2,0295
    ЦБА курс валют манат Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.09.2025)
    CBA currency exchange rates (10.09.2025)

    Последние новости

    10:19

    СМИ: Израильские спецслужбы планировали операцию в Катаре несколько недель

    Другие страны
    10:16

    Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при "Формулы-1"

    Футбол
    10:09
    Фото

    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    10:07
    Фото

    Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищным

    Формула 1
    09:45

    Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

    Происшествия
    09:41

    Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо

    Футбол
    09:39

    EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:33

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:27

    Туск созвал министров на экстренное заседание из-за российских БПЛА над Польшей

    Другие страны
    Лента новостей