Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2025)
Финансы
- 10 сентября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5% до 1,9916 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,3%, до 2,0295 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9916
|
1 Российский рубль
|
2,0295
