İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.09.2025)

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9916 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,0295 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9916

    100 Rusiya rublu

    2,0295

    1 Avstraliya dolları

    1,1241

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0181

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1226

    1 Çexiya kronu

    0,0818

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2668

    1 Gürcü larisi

    0,6316

    1 Honq Konq dolları

    0,2183

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3021

    10 000 İran rialı

    0,0297

    1 İsveç kronu

    0,1814

    1 İsveçrə frankı

    2,1337

    1 İsrail şekeli

    0,5084

    1 Kanada dolları

    1,2281

    1 Küveyt dinarı

    5,5664

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3163

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5066

    1 Moldova leyi

    0,1025

    1 Norveç kronu

    0,1707

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,5994

    1 Polşa zlotası

    0,4684

    1 Rumıniya leyi

    0,3927

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3256

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3352

    Türk lirəsi

    0,0412

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1540

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0113

    Qızıl

    6193,5420

    Gümüş

    69,8233

    Platin

    2355,6390

    Palladium

    1962,6925
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2025)
    CBA currency exchange rates (10.09.2025)

    Son xəbərlər

    10:18

    ADSEA sədri: "Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması strateji əhəmiyyət daşıyır"

    İnfrastruktur
    10:16

    Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdır

    Xarici siyasət
    10:08

    Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə imzalanacaq"

    İnfrastruktur
    10:08

    Azərbaycan turizm bazarında yeni axınlar və xərclərin diversifikasiyası – ARAŞDIRMA

    Turizm
    10:07

    Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    09:58
    Foto

    Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıb

    Xarici siyasət
    09:52
    Foto

    Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    09:43

    Bakıya 18 kiloqram narkotik gətirməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    09:43

    "Formula 1" yarışı zamanı Bakıya 12 mindən çox xarici turistin gələcəyi gözlənilir

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti