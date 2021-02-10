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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
10 февраля 2021 г. 10:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 2,0620 маната, курс рубля поднялся на 0,44% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0620

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3161

1 Аргентинское песо

0,0193

1 Белорусский рубль

0,6546

1 Бразильский реал

0,3158

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1155

100 Вон Республики Корея

0,1533

1 Чешская крона

0,0801

100 Чилийских песо

0,2314

1 Китайский юань

0,2641

1 Датская крона

0,2772

1 Грузинский лари

0,5128

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3503

100 Индонезийских рупий

0,0122

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2044

1 Швейцарский франк

1,9070

1 Израильский шекель

0,5230

1 Канадский доллар

1,3388

1 Кувейтский динар

5,6197

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4207

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1086

1 Норвежская крона

0,2014

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4607

1 Сингапурский доллар

1,2819

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4498

1 Турецкая лира

0,2406

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0614

100 Японских йен

1,6259

1 Новозеландский доллар

1,2304

Золото (1 унция)

3132,6155

Серебро (1 унция)

46,5423

Платина (1 унция)

2055,2150

Палладий (1 унция)

3958,2800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2021)

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