Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,41% - до 2,0620 маната, курс рубля поднялся на 0,44% - до 0,0230 маната.