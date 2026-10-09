Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2026)

    Финансы
    • 09 октября, 2026
    • 09:08
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9093 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,58%, до 1,9998 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9093

    100 российских рублей

    1,9998

    1 австралийский доллар

    1,1865

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1268

    1 чешская крона

    0,0783

    1 китайский юань

    0,2538

    1 датская крона

    0,2554

    1 грузинский лари

    0,6543

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0176

    1 британский фунт

    2,2516

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1708

    1 швейцарский франк

    2,0475

    1 израильский шекель

    0,5567

    1 канадский доллар

    1,1962

    1 кувейтский динар

    5,4679

    100 казахстанских тенге

    0,3774

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5226

    1 молдавский лей

    0,0951

    1 норвежская крона

    0,1780

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6116

    1 польский злотый

    0,4361

    1 румынский лей

    0,3572

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3289

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2981

    1 Турецкая лира

    0,0345

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0378

    100 Японских йен

    1,0754

    1 Новозеландский доллар

    0,9557

    Золото

    7112,1285

    Серебро

    102,4772

    Платина

    2854,0875

    Палладий

    1965,8375
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2026)
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