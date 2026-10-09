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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2026)

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,24 % artaraq 1,9093 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,58 % artaraq 1,9998 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9093

    100 Rusiya rublu

    1,9998

    1 Avstraliya dolları

    1,1865

    1 Belarus rublu

    0,5638

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1268

    1 Çexiya kronu

    0,0783

    1 Çin yuanı

    0,2538

    1 Danimarka kronu

    0,2554

    1 Gürcü larisi

    0,6543

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0176

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2516

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1708

    1 İsveçrə frankı

    2,0475

    1 İsrail şekeli

    0,5567

    1 Kanada dolları

    1,1962

    1 Küveyt dinarı

    5,4679

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3774

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5226

    1 Moldova leyi

    0,0951

    1 Norveç kronu

    0,1780

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6116

    1 Polşa zlotası

    0,4361

    1 Rumıniya leyi

    0,3572

    1 Serbiya dinarı

    0,0163

    1 Sinqapur dolları

    1,3289

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2981

    Türk lirəsi

    0,0345

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0378

    Yapon yeni

    1,0754

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9557

    Qızıl

    		 7112,1285

    Gümüş

    102,4772

    Platin

    		 2854,0875

    Palladium

    		 1965,8375
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatı Manatın məzənnəsi Valyuta məzənnələri ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2026)
    CBA currency exchange rates (09.10.2026)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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