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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 сентября 2021 г. 09:51
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 2,0084, курс рубля остался на уровне 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0084

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2499

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6760

1 Бразильский реал

0,3195

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1197

100 Вон Республики Корея

0,1452

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2160

1 Китайский юань

0,2631

1 Датская крона

0,2701

1 Грузинский лари

0,5457

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3391

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1969

1 Швейцарский франк

1,8462

1 Израильский шекель

0, 5302

1 Канадский доллар

1,3376

1 Кувейтский динар

5,6518

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4098

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1950

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4446

1 Сингапурский доллар

1,2631

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4197

1 Турецкая лира

0,2007

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0636

100 Японских йен

1,5426

1 Новозеландский доллар

1,2047

Золото (1 унция)

3039,7530

Серебро (1 унция)

40,6611

Платина (1 унция)

1668,4735

Палладий (1 унция)

3831,6365
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2021)

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