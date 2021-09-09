Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 2,0084, курс рубля остался на уровне 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0084 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2499 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6760 1 Бразильский реал 0,3195 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1197 100 Вон Республики Корея 0,1452 1 Чешская крона 0,0790 100 Чилийских песо 0,2160 1 Китайский юань 0,2631 1 Датская крона 0,2701 1 Грузинский лари 0,5457 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3391 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1969 1 Швейцарский франк 1,8462 1 Израильский шекель 0, 5302 1 Канадский доллар 1,3376 1 Кувейтский динар 5,6518 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4098 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0970 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1950 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4446 1 Сингапурский доллар 1,2631 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4197 1 Турецкая лира 0,2007 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0636 100 Японских йен 1,5426 1 Новозеландский доллар 1,2047 Золото (1 унция) 3039,7530 Серебро (1 унция) 40,6611 Платина (1 унция) 1668,4735 Палладий (1 унция) 3831,6365 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.09.2021)