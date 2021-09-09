Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 2,0084, курс рубля остался на уровне 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0084
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2499
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6760
|
1 Бразильский реал
|
0,3195
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1197
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1452
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2160
|
1 Китайский юань
|
0,2631
|
1 Датская крона
|
0,2701
|
1 Грузинский лари
|
0,5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3391
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1969
|
1 Швейцарский франк
|
1,8462
|
1 Израильский шекель
|
0, 5302
|
1 Канадский доллар
|
1,3376
|
1 Кувейтский динар
|
5,6518
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4098
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1950
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4446
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2631
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4197
|
1 Турецкая лира
|
0,2007
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0636
|
100 Японских йен
|
1,5426
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2047
|
Золото (1 унция)
|
3039,7530
|
Серебро (1 унция)
|
40,6611
|
Платина (1 унция)
|
1668,4735
|
Палладий (1 унция)
|
3831,6365