Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2025)
- 08 сентября, 2025
- 09:28
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% до 1,9913 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6% до 2,0786 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9913
|
100 российских рублей
|
2,0786
|
1 австралийский доллар
|
1,1155
|
1 белорусский рубль
|
0,5707
|
1 болгарский лев
|
1,0183
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1222
|
1 чешская крона
|
0,0816
|
1 китайский юань
|
0,2383
|
1 датская крона
|
0,2667
|
1 грузинский лари
|
0,6312
|
1 гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2944
|
10 000 иранских риалов
|
0,0297
|
1 шведская крона
|
0,1811
|
1 швейцарский франк
|
2,1318
|
1 израильский шекель
|
0,5098
|
1 канадский доллар
|
1,2289
|
1 кувейтский динар
|
5,5678
|
100 казахстанских тенге
|
0,3169
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5064
|
1 молдавский лей
|
0,1021
|
1 норвежская крона
|
0,1695
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6021
|
1 польский злотый
|
0,4683
|
1 румынский лей
|
0,3923
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3228
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3275
|
1 Турецкая лира
|
0,0412
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1474
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0032
|
Золото
|
6088,7965
|
Серебро
|
68,9971
|
Платина
|
2343,8750
|
Палладий
|
1896,4010