    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2025)

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 09:28
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% до 1,9913 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6% до 2,0786 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9913

    100 российских рублей

    2,0786

    1 австралийский доллар

    1,1155

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0183

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1222

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2383

    1 датская крона

    0,2667

    1 грузинский лари

    0,6312

    1 гонконгский доллар

    0,2181

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2944

    10 000 иранских риалов

    0,0297

    1 шведская крона

    0,1811

    1 швейцарский франк

    2,1318

    1 израильский шекель

    0,5098

    1 канадский доллар

    1,2289

    1 кувейтский динар

    5,5678

    100 казахстанских тенге

    0,3169

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5064

    1 молдавский лей

    0,1021

    1 норвежская крона

    0,1695

    100 узбекских сомов

    0,0136

    100 пакистанских рупий

    0,6021

    1 польский злотый

    0,4683

    1 румынский лей

    0,3923

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3228

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3275

    1 Турецкая лира

    0,0412

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0413

    100 Японских йен

    1,1474

    1 Новозеландский доллар

    1,0032

    Золото

    6088,7965

    Серебро

    68,9971

    Платина

    2343,8750

    Палладий

    1896,4010
