Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% до 1,9913 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6% до 2,0786 маната.