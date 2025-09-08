Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)
- 08 sentyabr, 2025
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9913 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,0786 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9913
|
100 Rusiya rublu
|
2,0786
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1155
|
1 Belarus rublu
|
0,5707
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0183
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1222
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2383
|
1 Danimarka kronu
|
0,2667
|
1 Gürcü larisi
|
0,6312
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2181
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2944
|
10 000 İran rialı
|
0,0297
|
1 İsveç kronu
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1318
|
1 İsrail şekeli
|
0,5098
|
1 Kanada dolları
|
1,2289
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5678
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3169
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5064
|
1 Moldova leyi
|
0,1021
|
1 Norveç kronu
|
0,1695
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6021
|
1 Polşa zlotası
|
0,4683
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3923
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3228
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3275
|
Türk lirəsi
|
0,0412
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0413
|
Yapon yeni
|
1,1474
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0032
|
Qızıl
|
6088,7965
|
Gümüş
|
68,9971
|
Platin
|
2343,8750
|
Palladium
|
1896,4010