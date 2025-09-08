İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Maliyyə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9913 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,0786 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9913

    100 Rusiya rublu

    2,0786

    1 Avstraliya dolları

    1,1155

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0183

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1222

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2383

    1 Danimarka kronu

    0,2667

    1 Gürcü larisi

    0,6312

    1 Honq Konq dolları

    0,2181

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2944

    10 000 İran rialı

    0,0297

    1 İsveç kronu

    0,1811

    1 İsveçrə frankı

    2,1318

    1 İsrail şekeli

    0,5098

    1 Kanada dolları

    1,2289

    1 Küveyt dinarı

    5,5678

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3169

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5064

    1 Moldova leyi

    0,1021

    1 Norveç kronu

    0,1695

    100 Özbək somu

    0,0136

    100 Pakistan rupisi

    0,6021

    1 Polşa zlotası

    0,4683

    1 Rumıniya leyi

    0,3923

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3228

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3275

    Türk lirəsi

    0,0412

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0413

    Yapon yeni

    1,1474

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0032

    Qızıl

    6088,7965

    Gümüş

    68,9971

    Platin

    2343,8750

    Palladium

    1896,4010
    CBA currency exchange rates (08.09.2025)

