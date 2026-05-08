Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2026)
- 08 мая, 2026
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,14% и составил 1,995 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,52% - до 2,2836 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9950
|
100 российских рублей
|
2,2836
|
1 австралийский доллар
|
1,2276
|
1 белорусский рубль
|
0,6031
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1158
|
1 чешская крона
|
0,0821
|
1 китайский юань
|
0,2498
|
1 датская крона
|
0,2670
|
1 грузинский лари
|
0,6341
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0180
|
1 британский фунт
|
2,3063
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1832
|
1 швейцарский франк
|
2,1799
|
1 израильский шекель
|
0,5836
|
1 канадский доллар
|
1,2449
|
1 кувейтский динар
|
5,5206
|
100 казахстанских тенге
|
0,3670
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5592
|
1 молдавский лей
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
0,1827
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6065
|
1 польский злотый
|
0,4717
|
1 румынский лей
|
0,3790
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3397
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3390
|
1 Турецкая лира
|
0,0375
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0388
|
100 Японских йен
|
1,0838
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0106
|
Золото
|
8009,7370
|
Серебро
|
135,4441
|
Платина
|
3496,4240
|
Палладий
|
2565,4615