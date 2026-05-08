Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.05.2026)
- 08 may, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14 % azalaraq 1,9950 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,52 % artaraq 2,2836 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9950
100 Rusiya rublu
2,2836
1 Avstraliya dolları
1,2276
1 Belarus rublu
0,6031
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1158
1 Çexiya kronu
0,0821
1 Çin yuanı
0,2498
1 Danimarka kronu
0,2670
1 Gürcü larisi
0,6341
1 Honq Konq dolları
0,2172
1 Hindistan rupisi
0,0180
1 İngilis funt sterlinqi
2,3063
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1832
1 İsveçrə frankı
2,1799
1 İsrail şekeli
0,5836
1 Kanada dolları
1,2449
1 Küveyt dinarı
5,5206
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3670
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5592
1 Moldova leyi
0,0992
1 Norveç kronu
0,1827
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6065
1 Polşa zlotası
0,4717
1 Rumıniya leyi
0,3790
1 Serbiya dinarı
0,0170
1 Sinqapur dolları
1,3397
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4532
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3390
Türk lirəsi
0,0375
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0388
Yapon yeni
1,0838
Yeni Zelandiya dolları
1,0106
Qızıl
8009,7370
Gümüş
135,4441
Platin
3496,4240
Palladium
2565,4615