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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 сентября 2021 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0199, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0199

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2682

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6767

1 Бразильский реал

0,3288

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1194

100 Вон Республики Корея

0,1469

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2200

1 Китайский юань

0, 2634

1 Датская крона

0,2716

1 Грузинский лари

0, 5470

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3546

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1988

1 Швейцарский франк

1,8601

1 Израильский шекель

0, 5306

1 Канадский доллар

1,3576

1 Кувейтский динар

5,6553

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4101

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1966

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4464

1 Сингапурский доллар

1,2675

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4195

1 Турецкая лира

0,2052

1 Тайваньский доллар

0,0616

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0635

100 Японских йен

1,5481

1 Новозеландский доллар

1,2143

Золото (1 унция)

3096,6520

Серебро (1 унция)

41,9064

Платина (1 унция)

1740,1370

Палладий (1 унция)

4103,4090
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.09.2021)

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