Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0199, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0199 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2682 1 Аргентинское песо 0,0174 1 Белорусский рубль 0,6767 1 Бразильский реал 0,3288 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1194 100 Вон Республики Корея 0,1469 1 Чешская крона 0,0795 100 Чилийских песо 0,2200 1 Китайский юань 0, 2634 1 Датская крона 0,2716 1 Грузинский лари 0, 5470 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0232 1 Британский фунт стерлингов 2,3546 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1988 1 Швейцарский франк 1,8601 1 Израильский шекель 0, 5306 1 Канадский доллар 1,3576 1 Кувейтский динар 5,6553 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1128 1 Малазийский ринггит 0,4101 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1966 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4464 1 Сингапурский доллар 1,2675 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4195 1 Турецкая лира 0,2052 1 Тайваньский доллар 0,0616 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0635 100 Японских йен 1,5481 1 Новозеландский доллар 1,2143 Золото (1 унция) 3096,6520 Серебро (1 унция) 41,9064 Платина (1 унция) 1740,1370 Палладий (1 унция) 4103,4090 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.09.2021)