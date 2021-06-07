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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 июня 2021 г. 10:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,44% - до 2,0686, курс рубля на 0,43% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0596

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3155

1 Аргентинское песо

0,0179

1 Белорусский рубль

0,6703

1 Бразильский реал

0,3367

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1267

100 Вон Республики Корея

0,1529

1 Чешская крона

0,0814

100 Чилийских песо

0,2368

1 Китайский юань

0,2656

1 Датская крона

0,2781

1 Грузинский лари

0,5393

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4047

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2055

1 Швейцарский франк

1,8909

1 Израильский шекель

0,5231

1 Канадский доллар

1,4069

1 Кувейтский динар

5,6468

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1130

1 Малазийский ринггит

0,4118

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2047

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4642

1 Сингапурский доллар

1,2836

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4460

1 Турецкая лира

0,1960

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,5524

1 Новозеландский доллар

1,2253

Золото (1 унция)

3206,5400

Серебро (1 унция)

46,9255

Платина (1 унция)

1989,2975

Палладий (1 унция)

4832,7430
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.06.2021)

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