Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,44% - до 2,0686, курс рубля на 0,43% - до 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0596 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,3155 1 Аргентинское песо 0,0179 1 Белорусский рубль 0,6703 1 Бразильский реал 0,3367 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1267 100 Вон Республики Корея 0,1529 1 Чешская крона 0,0814 100 Чилийских песо 0,2368 1 Китайский юань 0,2656 1 Датская крона 0,2781 1 Грузинский лари 0,5393 1 Гонконгский доллар 0,2191 1 Индийская рупия 0,0233 1 Британский фунт стерлингов 2,4047 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2055 1 Швейцарский франк 1,8909 1 Израильский шекель 0,5231 1 Канадский доллар 1,4069 1 Кувейтский динар 5,6468 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1130 1 Малазийский ринггит 0,4118 1 Мексиканское песо 0,0854 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2047 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4642 1 Сингапурский доллар 1,2836 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4460 1 Турецкая лира 0,1960 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0624 100 Японских йен 1,5524 1 Новозеландский доллар 1,2253 Золото (1 унция) 3206,5400 Серебро (1 унция) 46,9255 Платина (1 унция) 1989,2975 Палладий (1 унция) 4832,7430 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.06.2021)