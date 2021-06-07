Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,44% - до 2,0686, курс рубля на 0,43% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0596
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3155
|
1 Аргентинское песо
|
0,0179
|
1 Белорусский рубль
|
0,6703
|
1 Бразильский реал
|
0,3367
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1267
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1529
|
1 Чешская крона
|
0,0814
|
100 Чилийских песо
|
0,2368
|
1 Китайский юань
|
0,2656
|
1 Датская крона
|
0,2781
|
1 Грузинский лари
|
0,5393
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4047
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2055
|
1 Швейцарский франк
|
1,8909
|
1 Израильский шекель
|
0,5231
|
1 Канадский доллар
|
1,4069
|
1 Кувейтский динар
|
5,6468
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1130
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4118
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2047
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4642
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2836
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4460
|
1 Турецкая лира
|
0,1960
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0624
|
100 Японских йен
|
1,5524
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2253
|
Золото (1 унция)
|
3206,5400
|
Серебро (1 унция)
|
46,9255
|
Платина (1 унция)
|
1989,2975
|
Палладий (1 унция)
|
4832,7430