Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2026)

    Финансы
    • 07 апреля, 2026
    • 09:17
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9615 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,2%, до 2,1523 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9615

    100 российских рублей

    2,1523

    1 австралийский доллар

    1,1760

    1 белорусский рубль

    0,5759

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1129

    1 чешская крона

    0,0800

    1 китайский юань

    0,2473

    1 датская крона

    0,2625

    1 грузинский лари

    0,6320

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0183

    1 британский фунт

    2,2497

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1797

    1 швейцарский франк

    2,1289

    1 израильский шекель

    0,5397

    1 канадский доллар

    1,2215

    1 кувейтский динар

    5,4856

    100 казахстанских тенге

    0,3670

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5135

    1 молдавский лей

    0,0969

    1 норвежская крона

    0,1752

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6087

    1 польский злотый

    0,4594

    1 румынский лей

    0,3848

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3225

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3135

    1 Турецкая лира

    0,0381

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0391

    100 Японских йен

    1,0643

    1 Новозеландский доллар

    0,9694

    Золото

    7923,9805

    Серебро

    124,2901

    Платина

    3361,3420

    Палладий

    2533,3485
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Курсы валют
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.04.2026)
    CBA currency exchange rates (07.04.2026)

