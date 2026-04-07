Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2026)
- 07 апреля, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9615 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 1,2%, до 2,1523 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9615
|
100 российских рублей
|
2,1523
|
1 австралийский доллар
|
1,1760
|
1 белорусский рубль
|
0,5759
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1129
|
1 чешская крона
|
0,0800
|
1 китайский юань
|
0,2473
|
1 датская крона
|
0,2625
|
1 грузинский лари
|
0,6320
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0183
|
1 британский фунт
|
2,2497
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1797
|
1 швейцарский франк
|
2,1289
|
1 израильский шекель
|
0,5397
|
1 канадский доллар
|
1,2215
|
1 кувейтский динар
|
5,4856
|
100 казахстанских тенге
|
0,3670
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5135
|
1 молдавский лей
|
0,0969
|
1 норвежская крона
|
0,1752
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6087
|
1 польский злотый
|
0,4594
|
1 румынский лей
|
0,3848
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3225
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3135
|
1 Турецкая лира
|
0,0381
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0391
|
100 Японских йен
|
1,0643
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9694
|
Золото
|
7923,9805
|
Серебро
|
124,2901
|
Платина
|
3361,3420
|
Палладий
|
2533,3485