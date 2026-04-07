Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.04.2026)
- 07 aprel, 2026
- 09:04
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % artaraq 2,1523 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9615
100 Rusiya rublu
2,1523
1 Avstraliya dolları
1,1760
1 Belarus rublu
0,5759
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1129
1 Çexiya kronu
0,0800
1 Çin yuanı
0,2473
1 Danimarka kronu
0,2625
1 Gürcü larisi
0,6320
1 Honq Konq dolları
0,2169
1 Hindistan rupisi
0,0183
1 İngilis funt sterlinqi
2,2497
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1797
1 İsveçrə frankı
2,1289
1 İsrail şekeli
0,5397
1 Kanada dolları
1,2215
1 Küveyt dinarı
5,4856
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3670
1 Qətər rialı
0,4662
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5135
1 Moldova leyi
0,0969
1 Norveç kronu
0,1752
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6087
1 Polşa zlotası
0,4594
1 Rumıniya leyi
0,3848
1 Serbiya dinarı
0,0167
1 Sinqapur dolları
1,3225
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4528
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3135
Türk lirəsi
0,0381
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0391
Yapon yeni
1,0643
Yeni Zelandiya dolları
0,9694
Qızıl
7923,9805
Gümüş
124,2901
Platin
3361,3420
Palladium
2533,3485