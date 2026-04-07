    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.04.2026)

    Maliyyə
    • 07 aprel, 2026
    • 09:04
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9615 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % artaraq 2,1523 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9615

    100 Rusiya rublu

    2,1523

    1 Avstraliya dolları

    1,1760

    1 Belarus rublu

    0,5759

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1129

    1 Çexiya kronu

    0,0800

    1 Çin yuanı

    0,2473

    1 Danimarka kronu

    0,2625

    1 Gürcü larisi

    0,6320

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0183

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2497

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1797

    1 İsveçrə frankı

    2,1289

    1 İsrail şekeli

    0,5397

    1 Kanada dolları

    1,2215

    1 Küveyt dinarı

    5,4856

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3670

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5135

    1 Moldova leyi

    0,0969

    1 Norveç kronu

    0,1752

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6087

    1 Polşa zlotası

    0,4594

    1 Rumıniya leyi

    0,3848

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3225

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3135

    Türk lirəsi

    0,0381

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0391

    Yapon yeni

    1,0643

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9694

    Qızıl

    7923,9805

    Gümüş

    124,2901

    Platin

    3361,3420

    Palladium

    2533,3485
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı ABŞ dolları Azərbaycan manatı İngilis funt sterlinqi
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2026)
    CBA currency exchange rates (07.04.2026)

