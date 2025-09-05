Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)

    Финансы
    • 05 сентября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% до 1,9834 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,4% до 2,0901 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9834

    100 российских рублей

    2,0901

    1 австралийский доллар

    1,1098

    1 белорусский рубль

    0,5707

    1 болгарский лев

    1,0143

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1221

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2383

    1 датская крона

    0,2657

    1 грузинский лари

    0,6306

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2866

    10 000 иранских риалов

    0,0297

    1 шведская крона

    0,1799

    1 швейцарский франк

    2,1125

    1 израильский шекель

    0,5084

    1 канадский доллар

    1,2309

    1 кувейтский динар

    5,5586

    100 казахстанских тенге

    0,3149

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5047

    1 молдавский лей

    0,1016

    1 норвежская крона

    0,1688

    100 узбекских сомов

    0,0137

    100 пакистанских рупий

    0,6002

    1 польский злотый

    0,4666

    1 румынский лей

    0,3908

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3204

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3241

    1 Турецкая лира

    0,0412

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1470

    1 Новозеландский доллар

    0,9961

    Золото

    6049,8240

    Серебро

    69,4827

    Платина

    2352,5110

    Палладий

    1922,9720
    манат курс валюты Доллар США евро
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.09.2025)
    Английская версия Английская версия
    CBA currency exchange rates (05.09.2025)

    Последние новости

    09:26

    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    09:25

    Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина

    Другие страны
    09:21

    Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника

    Другие страны
    09:17

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)

    Финансы
    09:13

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие

    Происшествия
    08:53

    СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек

    Другие страны
    08:42

    Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке

    Футбол
    08:30

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей