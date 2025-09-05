İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.09.2025)

    Maliyyə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9834 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0901 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9834

    100 Rusiya rublu

    2,0901

    1 Avstraliya dolları

    1,1098

    1 Belarus rublu

    0,5707

    1 Bolqarıstan levi

    1,0143

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1221

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2383

    1 Danimarka kronu

    0,2657

    1 Gürcü larisi

    0,6306

    1 Honq Konq dolları

    0,2180

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2866

    10 000 İran rialı

    0,0297

    1 İsveç kronu

    0,1799

    1 İsveçrə frankı

    2,1125

    1 İsrail şekeli

    0,5084

    1 Kanada dolları

    1,2309

    1 Küveyt dinarı

    5,5586

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3149

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5047

    1 Moldova leyi

    0,1016

    1 Norveç kronu

    0,1688

    100 Özbək somu

    0,0137

    100 Pakistan rupisi

    0,6002

    1 Polşa zlotası

    0,4666

    1 Rumıniya leyi

    0,3908

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3204

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3241

    Türk lirəsi

    0,0412

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1470

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9961

    Qızıl

    6049,8240

    Gümüş

    69,4827

    Platin

    2352,5110

    Palladium

    1922,9720
