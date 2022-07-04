Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,26%, до 1,7727, курс рубля - на 2,24%, до 0,0305 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7727 1 Российский рубль 0,0305 1 Австралийский доллар 1,1586 1 Аргентинское песо 0,0136 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3188 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1039 100 Вон Республики Корея 0,1310 1 Чешская крона 0,0716 100 Чилийских песо 0,1825 1 Китайский юань 0,2541 1 Датская крона 0,2383 1 Грузинский лари 0,5909 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0215 1 Британский фунт стерлингов 2,0556 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1646 1 Швейцарский франк 1,7718 1 Израильский шекель 0,4814 1 Канадский доллар 1,3185 1 Кувейтский динар 5,5399 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0212 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3855 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0904 1 Норвежская крона 0,1708 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,3778 1 Сингапурский доллар 1,2166 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2608 1 Турецкая лира 0,1015 1 Тайваньский доллар 0,0570 1 Таджикский сомони 0,1515 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,2581 1 Новозеландский доллар 1,0552 Золото (1 унция) 3081,1905 Серебро (1 унция) 33,8107 Платина (1 унция) 1516,5275 Палладий (1 унция) 3288,2165 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.07.2022)