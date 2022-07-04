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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 июля 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,26%, до 1,7727, курс рубля - на 2,24%, до 0,0305 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7727

1 Российский рубль

0,0305

1 Австралийский доллар

1,1586

1 Аргентинское песо

0,0136

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3188

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1039

100 Вон Республики Корея

0,1310

1 Чешская крона

0,0716

100 Чилийских песо

0,1825

1 Китайский юань

0,2541

1 Датская крона

0,2383

1 Грузинский лари

0,5909

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0215

1 Британский фунт стерлингов

2,0556

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1646

1 Швейцарский франк

1,7718

1 Израильский шекель

0,4814

1 Канадский доллар

1,3185

1 Кувейтский динар

5,5399

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3855

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0904

1 Норвежская крона

0,1708

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3778

1 Сингапурский доллар

1,2166

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2608

1 Турецкая лира

0,1015

1 Тайваньский доллар

0,0570

1 Таджикский сомони

0,1515

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,2581

1 Новозеландский доллар

1,0552

Золото (1 унция)

3081,1905

Серебро (1 унция)

33,8107

Платина (1 унция)

1516,5275

Палладий (1 унция)

3288,2165
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.07.2022)

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