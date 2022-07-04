Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,26%, до 1,7727, курс рубля - на 2,24%, до 0,0305 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7727
|
1 Российский рубль
|
0,0305
|
1 Австралийский доллар
|
1,1586
|
1 Аргентинское песо
|
0,0136
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3188
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1039
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1310
|
1 Чешская крона
|
0,0716
|
100 Чилийских песо
|
0,1825
|
1 Китайский юань
|
0,2541
|
1 Датская крона
|
0,2383
|
1 Грузинский лари
|
0,5909
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0215
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0556
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1646
|
1 Швейцарский франк
|
1,7718
|
1 Израильский шекель
|
0,4814
|
1 Канадский доллар
|
1,3185
|
1 Кувейтский динар
|
5,5399
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3855
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0904
|
1 Норвежская крона
|
0,1708
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3778
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2166
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2608
|
1 Турецкая лира
|
0,1015
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0570
|
1 Таджикский сомони
|
0,1515
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,2581
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0552
|
Золото (1 унция)
|
3081,1905
|
Серебро (1 унция)
|
33,8107
|
Платина (1 унция)
|
1516,5275
|
Палладий (1 унция)
|
3288,2165