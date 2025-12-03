Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2025)
- 03 декабря, 2025
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9791 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,1951 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9791
|
100 российских рублей
|
2,1951
|
1 австралийский доллар
|
1,1186
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0114
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1157
|
1 чешская крона
|
0,0820
|
1 китайский юань
|
0,2406
|
1 датская крона
|
0,2650
|
1 грузинский лари
|
0,6300
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2495
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1806
|
1 швейцарский франк
|
2,1201
|
1 израильский шекель
|
0,5223
|
1 канадский доллар
|
1,2170
|
1 кувейтский динар
|
5,5394
|
100 казахстанских тенге
|
0,3353
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5199
|
1 молдавский лей
|
0,1005
|
1 норвежская крона
|
0,1681
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6038
|
1 польский злотый
|
0,4678
|
1 румынский лей
|
0,3888
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3120
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3132
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0922
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9779
|
Золото
|
7178,1565
|
Серебро
|
99,8969
|
Платина
|
2806,0965
|
Палладий
|
2491,4605