    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2025)

    Финансы
    • 03 декабря, 2025
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9791 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,1951 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9791

    100 российских рублей

    2,1951

    1 австралийский доллар

    1,1186

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0114

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1157

    1 чешская крона

    0,0820

    1 китайский юань

    0,2406

    1 датская крона

    0,2650

    1 грузинский лари

    0,6300

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2495

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1806

    1 швейцарский франк

    2,1201

    1 израильский шекель

    0,5223

    1 канадский доллар

    1,2170

    1 кувейтский динар

    5,5394

    100 казахстанских тенге

    0,3353

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5199

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1681

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6038

    1 польский злотый

    0,4678

    1 румынский лей

    0,3888

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3120

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3132

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0922

    1 Новозеландский доллар

    0,9779

    Золото

    7178,1565

    Серебро

    99,8969

    Платина

    2806,0965

    Палладий

    2491,4605
