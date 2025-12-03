Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.12.2025)
- 03 dekabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9791 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,1951 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9791
|
100 Rusiya rublu
|
2,1951
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1186
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0114
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1157
|
1 Çexiya kronu
|
0,0820
|
1 Çin yuanı
|
0,2406
|
1 Danimarka kronu
|
0,2650
|
1 Gürcü larisi
|
0,6300
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2495
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1806
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1201
|
1 İsrail şekeli
|
0,5223
|
1 Kanada dolları
|
1,2170
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5394
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3353
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5199
|
1 Moldova leyi
|
0,1005
|
1 Norveç kronu
|
0,1681
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6038
|
1 Polşa zlotası
|
0,4678
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3888
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3120
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3132
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0922
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9779
|
Qızıl
|
7178,1565
|
Gümüş
|
99,8969
|
Platin
|
2806,0965
|
Palladium
|
2491,4605