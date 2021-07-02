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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 июля 2021 г. 10:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 2,0134, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0134

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2691

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6727

1 Бразильский реал

0,3367

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1174

100 Вон Республики Корея

0,1499

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2293

1 Китайский юань

0,2625

1 Датская крона

0,2708

1 Грузинский лари

0,5387

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3412

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1980

1 Швейцарский франк

1,8356

1 Израильский шекель

0, 5197

1 Канадский доллар

1,3676

1 Кувейтский динар

5,6422

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1117

1 Малазийский ринггит

0,4084

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0942

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1970

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4459

1 Сингапурский доллар

1,2594

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4207

1 Турецкая лира

0,1958

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0622

100 Японских йен

1,5236

1 Новозеландский доллар

1,1843

Золото (1 унция)

3023,2800

Серебро (1 унция)

44,3033

Платина (1 унция)

1856,1450

Палладий (1 унция)

4705,3450
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.07.2021)

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