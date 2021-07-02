Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 2,0134, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0134
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2691
|
1 Аргентинское песо
|
0,0178
|
1 Белорусский рубль
|
0,6727
|
1 Бразильский реал
|
0,3367
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1174
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1499
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2293
|
1 Китайский юань
|
0,2625
|
1 Датская крона
|
0,2708
|
1 Грузинский лари
|
0,5387
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3412
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1980
|
1 Швейцарский франк
|
1,8356
|
1 Израильский шекель
|
0, 5197
|
1 Канадский доллар
|
1,3676
|
1 Кувейтский динар
|
5,6422
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1117
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4084
|
1 Мексиканское песо
|
0,0850
|
1 Молдавский лей
|
0,0942
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1970
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4459
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2594
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4207
|
1 Турецкая лира
|
0,1958
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0622
|
100 Японских йен
|
1,5236
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1843
|
Золото (1 унция)
|
3023,2800
|
Серебро (1 унция)
|
44,3033
|
Платина (1 унция)
|
1856,1450
|
Палладий (1 унция)
|
4705,3450