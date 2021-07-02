Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 2,0134, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0134 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2691 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6727 1 Бразильский реал 0,3367 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1174 100 Вон Республики Корея 0,1499 1 Чешская крона 0,0789 100 Чилийских песо 0,2293 1 Китайский юань 0,2625 1 Датская крона 0,2708 1 Грузинский лари 0,5387 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3412 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1980 1 Швейцарский франк 1,8356 1 Израильский шекель 0, 5197 1 Канадский доллар 1,3676 1 Кувейтский динар 5,6422 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1117 1 Малазийский ринггит 0,4084 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0942 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1970 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4459 1 Сингапурский доллар 1,2594 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4207 1 Турецкая лира 0,1958 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0622 100 Японских йен 1,5236 1 Новозеландский доллар 1,1843 Золото (1 унция) 3023,2800 Серебро (1 унция) 44,3033 Платина (1 унция) 1856,1450 Палладий (1 унция) 4705,3450 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook