Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2025)
- 01 декабря, 2025
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 1,9717 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,1924 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9717
|
100 российских рублей
|
2,1924
|
1 австралийский доллар
|
1,1124
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0082
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1156
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2403
|
1 датская крона
|
0,2640
|
1 грузинский лари
|
0,6297
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0190
|
1 британский фунт
|
2,2485
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1798
|
1 швейцарский франк
|
2,1138
|
1 израильский шекель
|
0,5217
|
1 канадский доллар
|
1,2157
|
1 кувейтский динар
|
5,5394
|
100 казахстанских тенге
|
0,3322
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5165
|
1 молдавский лей
|
0,1000
|
1 норвежская крона
|
0,1680
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6049
|
1 польский злотый
|
0,4654
|
1 румынский лей
|
0,3872
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3112
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3096
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0929
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9743
|
Золото
|
7219,0755
|
Серебро
|
97,3131
|
Платина
|
2880,2930
|
Палладий
|
2451,4935