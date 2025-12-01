Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2025)

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 09:20
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%, до 1,9717 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,1924 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9717

    100 российских рублей

    2,1924

    1 австралийский доллар

    1,1124

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0082

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1156

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2403

    1 датская крона

    0,2640

    1 грузинский лари

    0,6297

    1 гонконгский доллар

    0,2183

    1 индийская рупия

    0,0190

    1 британский фунт

    2,2485

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1798

    1 швейцарский франк

    2,1138

    1 израильский шекель

    0,5217

    1 канадский доллар

    1,2157

    1 кувейтский динар

    5,5394

    100 казахстанских тенге

    0,3322

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5165

    1 молдавский лей

    0,1000

    1 норвежская крона

    0,1680

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6049

    1 польский злотый

    0,4654

    1 румынский лей

    0,3872

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3112

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3096

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0929

    1 Новозеландский доллар

    0,9743

    Золото

    7219,0755

    Серебро

    97,3131

    Платина

    2880,2930

    Палладий

    2451,4935
