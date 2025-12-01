İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2025)

    Maliyyə
    • 01 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9717 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1924 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9717

    100 Rusiya rublu

    2,1924

    1 Avstraliya dolları

    1,1124

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0082

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1156

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2403

    1 Danimarka kronu

    0,2640

    1 Gürcü larisi

    0,6297

    1 Honq Konq dolları

    0,2183

    1 Hindistan rupisi

    0,0190

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2485

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1798

    1 İsveçrə frankı

    2,1138

    1 İsrail şekeli

    0,5217

    1 Kanada dolları

    1,2157

    1 Küveyt dinarı

    5,5394

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3322

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5165

    1 Moldova leyi

    0,1000

    1 Norveç kronu

    0,1680

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6049

    1 Polşa zlotası

    0,4654

    1 Rumıniya leyi

    0,3872

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3112

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3096

    Türk lirəsi

    0,0400

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0929

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9743

    Qızıl

    7219,0755

    Gümüş

    97,3131

    Platin

    2880,2930

    Palladium

    2451,4935
    məzənnə dollar manat

