Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2025)
- 01 dekabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9717 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,1924 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9717
|
100 Rusiya rublu
|
2,1924
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1124
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0082
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1156
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2403
|
1 Danimarka kronu
|
0,2640
|
1 Gürcü larisi
|
0,6297
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2183
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0190
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2485
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1798
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1138
|
1 İsrail şekeli
|
0,5217
|
1 Kanada dolları
|
1,2157
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5394
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3322
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5165
|
1 Moldova leyi
|
0,1000
|
1 Norveç kronu
|
0,1680
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6049
|
1 Polşa zlotası
|
0,4654
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3872
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3112
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3096
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0929
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9743
|
Qızıl
|
7219,0755
|
Gümüş
|
97,3131
|
Platin
|
2880,2930
|
Palladium
|
2451,4935