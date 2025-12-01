Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Finance
    • 01 December, 2025
    • 09:59
    CBA currency exchange rates (01.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.09% to 1.9717 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.1924 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9717

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1924

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1124

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0082

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1156

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2403

    1 DKK (Danish krone)

    0.2640

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6297

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2183

    1 INR (Indian rupee)

    0.0190

    1 GBP (British pound)

    2.2485

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1798

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1138

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5217

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2157

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5394

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3322

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5165

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1000

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1680

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6049

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4654

    1 RON (Romanian leu)

    0.3872

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3112

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4531

    1 SDR (IMF)

    2.3096

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0400

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0929

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9743

    Gold (1 ounce)

    7,219.0755

    Silver (1 ounce)

    97.3131

    Platinum (1 ounce)

    2,880.2930

    Palladium (1 ounce)

    2,451.4935
