Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)

    Финансы
    • 01 октября, 2026
    • 09:09
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9242 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,5%, до 2,0365 маната.

    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2026)
    CBA currency exchange rates (01.10.2026)
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