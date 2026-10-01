Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)
Финансы
- 01 октября, 2026
- 09:09
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9242 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,5%, до 2,0365 маната.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2026)
CBA currency exchange rates (01.10.2026)
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