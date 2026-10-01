Ilham Aliyev Road to Victory 6th Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX 2026)
    Ilham Aliyev Road to Victory 6th Azerbaijan International Defense Exhibition (ADEX 2026)

    CBA currency exchange rates (01.10.2026)

    Finance
    • 01 October, 2026
    • 09:14
    CBA currency exchange rates (01.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.1% to 1.9242 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.5% to 2.0365 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9242

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0365

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1807

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5638

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1252

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0787

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2535

    1 DKK (Danish krone)

    0.2574

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6530

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0177

    1 GBP (British pound)

    2.2526

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1696

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0322

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5533

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.1931

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5046

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3863

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5248

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0963

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1763

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0144

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6134

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4410

    1 RON (Romanian leu)

    0.3650

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0164

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3286

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4527

    1 SDR (IMF)

    2.3116

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0347

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0380

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0741

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9556

    Gold (1 ounce)

    7,106.1105

    Silver (1 ounce)

    104.0914

    Platinum (1 ounce)

    2,935.6705

    Palladium (1 ounce)

    2,067.7440
    Currency exchange rates Central Bank of Azerbaijan (CBA)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2026)
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