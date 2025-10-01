Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)

    Финансы
    • 01 октября, 2025
    • 09:24
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2 манатов, а курс 100 российских рублей - на 0,5% до 2,0518 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0000

    100 российских рублей

    2,0518

    1 австралийский доллар

    1,1230

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0219

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1211

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2679

    1 грузинский лари

    0,6248

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2896

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1809

    1 швейцарский франк

    2,1415

    1 израильский шекель

    0,5138

    1 канадский доллар

    1,2219

    1 кувейтский динар

    5,5676

    100 казахстанских тенге

    0,3097

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5129

    1 молдавский лей

    0,1021

    1 норвежская крона

    0,1704

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6022

    1 польский злотый

    0,4688

    1 румынский лей

    0,3934

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3190

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3306

    1 Турецкая лира

    0,0409

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0413

    100 Японских йен

    1,1527

    1 Новозеландский доллар

    0,9870

    Золото

    6571,9195

    Серебро

    80,0750

    Платина

    2677,7720

    Палладий

    2133,0155
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2025)
    CBA currency exchange rates (01.10.2025)

