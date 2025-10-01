Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)
- 01 октября, 2025
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2 манатов, а курс 100 российских рублей - на 0,5% до 2,0518 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0000
|
100 российских рублей
|
2,0518
|
1 австралийский доллар
|
1,1230
|
1 белорусский рубль
|
0,5592
|
1 болгарский лев
|
1,0219
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1211
|
1 чешская крона
|
0,0822
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2679
|
1 грузинский лари
|
0,6248
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2896
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1809
|
1 швейцарский франк
|
2,1415
|
1 израильский шекель
|
0,5138
|
1 канадский доллар
|
1,2219
|
1 кувейтский динар
|
5,5676
|
100 казахстанских тенге
|
0,3097
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5129
|
1 молдавский лей
|
0,1021
|
1 норвежская крона
|
0,1704
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6022
|
1 польский злотый
|
0,4688
|
1 румынский лей
|
0,3934
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3190
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3306
|
1 Турецкая лира
|
0,0409
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1527
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9870
|
Золото
|
6571,9195
|
Серебро
|
80,0750
|
Платина
|
2677,7720
|
Палладий
|
2133,0155