Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2025)
- 01 oktyabr, 2025
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0000 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0518 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0000
|
100 Rusiya rublu
|
2,0518
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1230
|
1 Belarus rublu
|
0,5592
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0219
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1211
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2679
|
1 Gürcü larisi
|
0,6248
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2896
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1809
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1415
|
1 İsrail şekeli
|
0,5138
|
1 Kanada dolları
|
1,2219
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5676
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3097
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5129
|
1 Moldova leyi
|
0,1021
|
1 Norveç kronu
|
0,1704
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6022
|
1 Polşa zlotası
|
0,4688
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3934
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3190
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3306
|
Türk lirəsi
|
0,0409
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0413
|
Yapon yeni
|
1,1527
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9870
|
Qızıl
|
6571,9195
|
Gümüş
|
80,0750
|
Platin
|
2677,7720
|
Palladium
|
2133,0155