    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0000 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0518 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0000

    100 Rusiya rublu

    2,0518

    1 Avstraliya dolları

    1,1230

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0219

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1211

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2679

    1 Gürcü larisi

    0,6248

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2896

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1809

    1 İsveçrə frankı

    2,1415

    1 İsrail şekeli

    0,5138

    1 Kanada dolları

    1,2219

    1 Küveyt dinarı

    5,5676

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3097

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5129

    1 Moldova leyi

    0,1021

    1 Norveç kronu

    0,1704

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6022

    1 Polşa zlotası

    0,4688

    1 Rumıniya leyi

    0,3934

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3190

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3306

    Türk lirəsi

    0,0409

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0413

    Yapon yeni

    1,1527

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9870

    Qızıl

    6571,9195

    Gümüş

    80,0750

    Platin

    2677,7720

    Palladium

    2133,0155
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025)

