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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
1 мая 2024 г. 09:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46% - до 1,8114 маната, курс рубля вырос на 0,1% - до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8114

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1000

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3272

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0904

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0720

100 Чилийских песо

0,1770

1 Китайский юань

0,2348

1 Датская крона

0,2429

1 Грузинский лари

0,6346

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1209

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1541

1 Швейцарский франк

1,8455

1 Израильский шекель

0,4545

1 Канадский доллар

1,2337

1 Кувейтский динар

5,5159

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3563

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1527

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4181

1 Сингапурский доллар

1,2450

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2405

1 Турецкая лира

0,0524

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,07691

1 Новозеландский доллар

1,0005

Золото (1 унция)

3883,5395

Серебро (1 унция)

44,8724

Платина (1 унция)

1591,7440

Палладиум (1 унция)

1609,5430
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.05.2024)

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