Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/72d7530d-3f09-34f9-bcf4-7cd2d8540dfe.jpg https://static.report.az/photo/72d7530d-3f09-34f9-bcf4-7cd2d8540dfe.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,46% - до 1,8114 маната, курс рубля вырос на 0,1% - до 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8114 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1000 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3272 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0904 100 Вон Республики Корея 0,1226 1 Чешская крона 0,0720 100 Чилийских песо 0,1770 1 Китайский юань 0,2348 1 Датская крона 0,2429 1 Грузинский лари 0,6346 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1209 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1541 1 Швейцарский франк 1,8455 1 Израильский шекель 0,4545 1 Канадский доллар 1,2337 1 Кувейтский динар 5,5159 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3563 1 Мексиканское песо 0,0992 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1527 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4181 1 Сингапурский доллар 1,2450 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2405 1 Турецкая лира 0,0524 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0429 100 Японских йен 1,07691 1 Новозеландский доллар 1,0005 Золото (1 унция) 3883,5395 Серебро (1 унция) 44,8724 Платина (1 унция) 1591,7440 Палладиум (1 унция) 1609,5430 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.05.2024)