Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2014)

10 декабря, 2014 10:12

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9724 1 Российский рубль 0.0145 1 Австралийский доллар 0.6526 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3025 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0687 100 Вон Республики Корея 0.0712 1 Чешская крона 0.0352 100 Чилийских песо 0.1277 1 Китайский юань 0.1270 1 Датская крона 0.1307 1 Грузинский лари 0.4155 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский Фунт стерлинг 1.2299 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1044 1 Швейцарский франк 0.8090 1 Израильский шекель 0.1993 1 Канадский доллар 0.6857 1 Кувейтский динар 2.6866 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2815 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2258 1 Мексиканское песо 0.0545 1 Молдавский лей 0.0524 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1104 100 Узбекских сум 0.0326 1 Польский злотый 0.2339 1 Сингапурский доллар 0.5972 1 Саудовский риял 0.2091 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1427 1 Турецкая лира 0.3463 1 Тайваньский доллар 0.0252 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый Туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0502 100 Японских йен 0.6600 1 Новозеландский доллар 0.6043 Золото (1 унция) 962.5815 Серебро (1 унция) 13.4132 Платина (1 унция) 975.9180 Палладий (1 унция) 634.6605 Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/