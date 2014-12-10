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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2014)

    1 евро - 0,9724 манатов

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7845
    1 Евро 0.9724
    1 Российский рубль 0.0145
    1 Австралийский доллар 0.6526
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3025
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0687
    100 Вон Республики Корея 0.0712
    1 Чешская крона 0.0352
    100 Чилийских песо 0.1277
    1 Китайский юань 0.1270
    1 Датская крона 0.1307
    1 Грузинский лари 0.4155
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский Фунт стерлинг 1.2299
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1044
    1 Швейцарский франк 0.8090
    1 Израильский шекель 0.1993
    1 Канадский доллар 0.6857
    1 Кувейтский динар 2.6866
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2815
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2258
    1 Мексиканское песо 0.0545
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1104
    100 Узбекских сум 0.0326
    1 Польский злотый 0.2339
    1 Сингапурский доллар 0.5972
    1 Саудовский риял 0.2091
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1427
    1 Турецкая лира 0.3463
    1 Тайваньский доллар 0.0252
    1 Таджикский сомони 0.1501
    1 Новый Туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0502
    100 Японских йен 0.6600
    1 Новозеландский доллар 0.6043
    Золото (1 унция) 962.5815
    Серебро (1 унция) 13.4132
    Платина (1 унция) 975.9180
    Палладий (1 унция) 634.6605
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