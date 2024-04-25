Чистая прибыль НКО Азербайджана выросла в 3 раза

Небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане завершили первый квартал этого года с чистой прибылью в размере 32,9 млн манатов.

Небанковские кредитные организации (НКО) Азербайджана завершили первый квартал этого года с чистой прибылью в размере 32,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы НКО за январь-март составили 78,8 млн манатов (в 2,1 раза больше, чем год назад), расходы - 36,9 млн манатов (на 57% больше), отчисления в специальные резервы - 1,9 млн манатов (не изменились), а платежи по налогу на прибыль - 7,1 млн манатов (в 7,9 раза больше).

На 1 апреля текущего года активы НКО составляли 823,3 млн манатов, что на 50,9% больше, чем год назад. 585,2 млн манатов из них - это чистые кредиты, предоставленные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 38,5%.

За отчетный период обязательства НКО выросли на 39,5% - до 461,9 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 68,6% - до 361,4 млн манатов.