Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (10.12.2014)

1 USD / 0.7845

10 December, 2014 10:09

1 USD 0.7845 AZN 1 EUR 0.9724 AZN 1 RUR 0.0145 AZN 1 AUD 0.6526 AZN 1 ARS 0.0917 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3025 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0687 AZN 100 KRW 0.0712 AZN 1 CZK 0.0352 AZN 100 CLP 0.1277 AZN 1 CNY 0.1270 AZN 1 DKK 0.1307 AZN 1 GEL 0.4155 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0127 AZN 1 GBP 1.2299 AZN 100 IDR 0.0064 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.1044 AZN 1 CHF 0.8090 AZN 1 ILS 0.1993 AZN 1 CAD 0.6857 AZN 1 KWD 2.6866 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2815 AZN 100 LBP 0.0519 AZN 1 MYR 0.2258 AZN 1 MXN 0.0545 AZN 1 MDL 0.0524 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1104 AZN 100 UZS 0.0326 AZN 1 PLN 0.2339 AZN 1 SGD 0.5972 AZN 1 SAR 0.2091 AZN 1 SDR 1.1427 AZN 1 TRY 0.3463 AZN 1 TWD 0.0252 AZN 1 TJS 0.1501 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0502 AZN 100 JPY 0.6600 AZN 1 NZD 0.6043 AZN 1 XAU 962.5815 AZN 1 XAG 13.4132 AZN 1 XPT 975.9180 AZN 1 XPD 634.6605 AZN

