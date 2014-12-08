Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2014)

8 декабря, 2014 11:00

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9640 1 Российский рубль 0.0149 1 Австралийский доллар 0.6494 1 Аргентинское песо 0.0918 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3030 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0691 100 Вон Республики Корея 0.0702 1 Чешская крона 0.0349 100 Чилийских песо 0.1281 1 Китайский юань 0.1274 1 Датская крона 0.1296 1 Грузинский лари 0.4048 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский Фунт стерлинг 1.2207 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1038 1 Швейцарский франк 0.8016 1 Израильский шекель 0.1970 1 Канадский доллар 0.6856 1 Кувейтский динар 2.6854 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2810 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2239 1 Мексиканское песо 0.0546 1 Молдавский лей 0.0522 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1098 100 Узбекских сум 0.0326 1 Польский злотый 0.2318 1 Сингапурский доллар 0.5928 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1428 1 Турецкая лира 0.3472 1 Тайваньский доллар 0.0252 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый Туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0507 100 Японских йен 0.6454 1 Новозеландский доллар 0.5998 Золото (1 унция) 936.6930 Серебро (1 унция) 12.7334 Платина (1 унция) 965.7195 Палладий (1 унция) 632.3070 Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/