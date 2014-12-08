|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7845
|1 Евро
|0.9640
|1 Российский рубль
|0.0149
|1 Австралийский доллар
|0.6494
|1 Аргентинское песо
|0.0918
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3030
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0691
|100 Вон Республики Корея
|0.0702
|1 Чешская крона
|0.0349
|100 Чилийских песо
|0.1281
|1 Китайский юань
|0.1274
|1 Датская крона
|0.1296
|1 Грузинский лари
|0.4048
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.2207
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1038
|1 Швейцарский франк
|0.8016
|1 Израильский шекель
|0.1970
|1 Канадский доллар
|0.6856
|1 Кувейтский динар
|2.6854
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2810
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2239
|1 Мексиканское песо
|0.0546
|1 Молдавский лей
|0.0522
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1098
|100 Узбекских сум
|0.0326
|1 Польский злотый
|0.2318
|1 Сингапурский доллар
|0.5928
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1428
|1 Турецкая лира
|0.3472
|1 Тайваньский доллар
|0.0252
|1 Таджикский сомони
|0.1501
|1 Новый Туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0507
|100 Японских йен
|0.6454
|1 Новозеландский доллар
|0.5998
|Золото (1 унция)
|936.6930
|Серебро (1 унция)
|12.7334
|Платина (1 унция)
|965.7195
|Палладий (1 унция)
|632.3070
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2014)
Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/
Tural İbadlıАвтор новости
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