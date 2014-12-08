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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2014)

    1 евро - 0,9640 манатов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7845
    1 Евро 0.9640
    1 Российский рубль 0.0149
    1 Австралийский доллар 0.6494
    1 Аргентинское песо 0.0918
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3030
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0691
    100 Вон Республики Корея 0.0702
    1 Чешская крона 0.0349
    100 Чилийских песо 0.1281
    1 Китайский юань 0.1274
    1 Датская крона 0.1296
    1 Грузинский лари 0.4048
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский Фунт стерлинг 1.2207
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1038
    1 Швейцарский франк 0.8016
    1 Израильский шекель 0.1970
    1 Канадский доллар 0.6856
    1 Кувейтский динар 2.6854
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2810
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2239
    1 Мексиканское песо 0.0546
    1 Молдавский лей 0.0522
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1098
    100 Узбекских сум 0.0326
    1 Польский злотый 0.2318
    1 Сингапурский доллар 0.5928
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1428
    1 Турецкая лира 0.3472
    1 Тайваньский доллар 0.0252
    1 Таджикский сомони 0.1501
    1 Новый Туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0507
    100 Японских йен 0.6454
    1 Новозеландский доллар 0.5998
    Золото (1 унция) 936.6930
    Серебро (1 унция) 12.7334
    Платина (1 унция) 965.7195
    Палладий (1 унция) 632.3070
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