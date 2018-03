Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (08.12.2014)

8 December, 2014 12:06

1 USD 0.7845 AZN 1 EUR 0.9640 AZN 1 RUR 0.0149 AZN 1 AUD 0.6494 AZN 1 ARS 0.0918 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.3030 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0691 AZN 100 KRW 0.0702 AZN 1 CZK 0.0349 AZN 100 CLP 0.1281 AZN 1 CNY 0.1274 AZN 1 DKK 0.1296 AZN 1 GEL 0.4048 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0127 AZN 1 GBP 1.2207 AZN 100 IDR 0.0064 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.1038 AZN 1 CHF 0.8016 AZN 1 ILS 0.1970 AZN 1 CAD 0.6856 AZN 1 KWD 2.6854 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2810 AZN 100 LBP 0.0519 AZN 1 MYR 0.2239 AZN 1 MXN 0.0546 AZN 1 MDL 0.0522 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1098 AZN 100 UZS 0.0326 AZN 1 PLN 0.2318 AZN 1 SGD 0.5928 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1428 AZN 1 TRY 0.3472 AZN 1 TWD 0.0252 AZN 1 TJS 0.1501 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0507 AZN 100 JPY 0.6454 AZN 1 NZD 0.5998 AZN 1 XAU 936.6930 AZN 1 XAG 12.7334 AZN 1 XPT 965.7195 AZN 1 XPD 632.3070 AZN